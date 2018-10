Controlli a Salerno: pioggia di verbali, nel mirino auto con targhe straniere

Controlli serrati da parte della Polizia Municipale di Salerno: sono stati monitorati 85 veicoli, 5 dei quali con targa straniera sempre più diffusi nelle strade cittadine. In tutto, 26 i verbali elevati dagli uomini al comando del capitano Rosario Battipaglia prevalentemente per dimenticanze di documenti ed omesse revisioni. Sono state inoltre ritirate due patenti scadute ed un una carta di circolazione a un veicolo straniero, in quanto aveva una falsa attestazione di revisione (per quest’ultima infrazione di natura amministrativa il trasgressore ha versato 422 euro).

Targhe straniere

Riflettori puntati, dunque, dalla prossima settimana, anche sulla regolarità delle auto con targa straniera circolanti in Italia. Un fenomento sempre più diffuso e che talvolta diventa uno stratagemma per circolare con un veicolo privo di assicurazione, senza il pagamento delle relative tasse o per sfuggire al pagamento di multe e sanzioni