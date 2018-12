“Christmas clean stations”, passata al setaccio anche la stazione di Salerno: 15 nei guai

Si è svolta il 20 dicembre, nell’ambito di una più vasta operazione nazionale in ambito ferroviario, una giornata di controlli straordinari denominata “Christmas clean stations”. L’intensificazione ha riguardato in particolare 10 grandi stazioni ed aree limitrofe: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova P. Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale.

I risultati nel nostro territorio

In particolare, nella stazione di Salerno sono proseguiti i servizi antiborseggio ed antiabusivismo con l’impiego di agenti in abiti civili. La task force realizzata in sinergia con la Questura e con la Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato, è diretta ad impedire che il maggior afflusso di utenti in transito per l’evento “Luci d’Artista” possa fornire occasione ai malintenzionati di commettere reati e di realizzare condotte illegali. Segnalati amministrativamente, dunque, 15 venditori abusivi e sono stati sequestrati numerosissimi tra accendini ed altri articoli quali calzini, ciondoli, penne fazzoletti, venduti abusivamente.

I provvedimenti

I controlli hanno permesso al Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania di conseguire importanti risultati sia sul piano repressivo che su quello della prevenzione, arrestando una persona e denunciandone 16 (1 per furto, 3 per resistenza, 5 per inottemperanza al Foglio di Via, 1 inottemperante all’ordine di espulsione, nonchè 2 stranieri irregolari sul territorio nazionale, 1 in base alla normativa sul “daspo urbano", 1 inottemperante al divieto di ritorno e 1 per occupazione abusiva di edifici. Ventinove, infine, le sanzioni e 20 i sequestri.