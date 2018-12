Controlli serrati nell'Agro: nei guai un 32enne, chiuso un noto bar a Pagani

Intensificati i controlli nel territorio, come disposto dal Questore di Salerno: il personale del Commissariato di Nocera Inferiore,

supportato da alcune unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, ha effettuato una serie di controlli nell’Agro Nocerino Sarnese, soprattutto a Nocera Inferiore, Pagani e Scafati.

I provvedimenti

Nell’ambito dell'attività, sono stati effettuati 12 posti di blocco, con l’identificazione di 114 persone e 36 veicoli controllati. Sono state contestate 13 infrazioni al Codice della Strada e sono stati effettuati 35 controlli ad altrettante persone sottoposte ai domiciliari e ad alcune misure di prevenzione. Nel pomeriggio del 29 novembre, inoltre, è stata eseguita un'ordinanza di aggravamento della Misura Cautelare nei confronti di I.A., pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona: il 32enne nocerino ha disatteso le prescrizioni imposte dall’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e più volte non si è presentato per l’apposizione della firma. In alcune occasioni ha anche presentato certificati medici che attestavano il suo carente stato di salute, mentre, in un'occasione, era in compagnia di due pluripregiudicati, in un comune limitrofo.

Le perquisizioni

Nella serata del 30 novembre, con l’aiuto di unità cinofile antidroga della Questura di Napoli, al fine di frenare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto in ambito giovanile, sono state effettuate 2 perquisizioni domiciliari a Nocera Inferiore.

La chiusura

In una centralissima strada del comune di Pagani, è stato effettuato un controllo amministrativo in un bar che è risultato sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. Sul posto è stata fatta confluire una pattuglia della Polizia Locale che ha provveduto alla chiusura, ad horas, dell’esercizio commerciale. Seguirà, dunque, la contestazione di illecito amministrativo per l'esercente commerciale.