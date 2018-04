Alcol test all'autista del bus: fermata la gita scolastica, i controlli

Polstrada in azione, questa mattina, a Sapri: come riporta Infocilento, gli agenti avrebbero impedito all'autista di un autobus di intraprendere il viaggio di una gita scolastica, non avendo superato le rigide norme in materia di assunzione di sostanze alcooliche. I controlli sarebbero stati effettuati intorno alle 7.30 in Piazza San Giovanni. La compagnia di trasporti è stata invitata ad inviare un altro dipendente e soltanto dopo il suo arrivo, il pullman con gli studenti è potuto partire.

La norma

Se per gli automobilisti sono prescritti limiti di tasso alcoolemico da non superare prima di mettersi in viaggio, per gli autisti professionali (coloro che trasportano persone o cose e veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate) la legge vigente prescrive il divieto assoluto di assumere questo genere di bevande prima della guida. Il tasso alcoolico deve essere pari a 0, così come anche per i neo patentati o chi ha età inferiore a 21 anni.