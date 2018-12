Tagliava le orecchie ai cani "per fini estetici": denunciato un uomo

Tagliave le orecchie ai suoi cani: le mozzava per fini estetici. Quando i carabinieri della Forestale lo hanno beccato, l'uomo non ha sauto fornire spiegazioni ed è stato denunciato. I controlli - che saranno serrati durante le festività nataliziee - sono stati effettuati a Salerno e in provincia. Le guardie Enpa, insieme alla locale ASL, hanno denunciato una persona per conchectomia. Il taglio delle orecchie effettuato su cani non aveva alcuna motivazione e infatti la persona identificata dai carabinieri non è stata in grado di fornire

certificati medici.

In provincia

A Castellabate, invece, un controllo partito su una segnalazione di maltrattamento è terminato con la denuncia di una persona per

detenzione di specie animali incluse nella CITES. L'operazione, condotta inizialmente dalla Protezione animali di Salerno con il personale

veterinario dell'ASL di Agropoli per appurare un caso di maltrattamento di due cani, si è conclusa con l'intervento dei Carabinieri forestali

della CITES di Salerno per la scoperta da parte dell'Enpa della detenzione di Testudo hermanni senza autorizzazione. A seguito di

tale rinvenimento, le guardie hanno contattato i militari che, giunti sul posto, hanno accertato quanto segnalato ed effettuato le procedure di rito. E' stata condotta anche un'operazione anti bracconaggio a Battipaglia: detenzione di avifauna particolarmente protetta. Una persona deteneva alcuni Fringillidi sprovvisti di regolare anello identificativo. Dopo alcune indagini e sopralluoghi, è scattato il blitz che ha permesso di sequestrare esemplari di Cardellino e Verzellino e di denunciare il detentore.

I consigli

I controlli si intensificheranno durante il periodo natalizio. L'Enpa di Salerno, visto l'avvicinarsi delle festività, sottolinea l'importanza di non acquistare cani senza regolare documentazione e di preferire le adozioni presso i canili.



