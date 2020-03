Controlli anti-Coronavirus: l'elogio della Cgil per la task force

L'esodo di centinaia di persone provenienti dal nord Italia verso il nostro territorio, a seguito dell'ultimo DPCM per il contenimento del contagio da coronavirus, ha visto oggi un impiego straordinario in presidi di controllo da parte del personale delle forze di polizia municipale, di operatori sanitari, in stretta collaborazione con il personale di Trenitalia e i lavoratori degli appalti ferroviari, impegnati in un delicato lavoro di sanificazione degli spazi.

Volgiamo a tutti loro il nostro plauso per l'impegno, la professionalità e la serietà dimostrata nel gestire una situazione delicata che tiene in apprensione migliaia di cittadini.