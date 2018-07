Autostrade italiane, tornano i tutor: ecco dove

Tornano i tutor sulla rete autostradale italiana, per controllare la velocità media. Dal 25 luglio verranno attivati anche i nuovi dispositivi su 16 tratte per circa 500 chilometri. Per problemi di brevetti, i Tutor erano stati sospesi su disposizione della Corte d’Appello di Roma alla fine dello scorso maggio e le forze dell’ordine in questo periodo hanno cercato di sopperire intensificando l’utilizzo degli autovelox.

I nuovi apparati

I nuovi apparati sono identificati con una sigla (SICVe-PM): non si basano sul riconoscimento della targa, ma su altri elementi di identificazione che consentono di aumentare il numero di veicoli monitorati. I controlli ripartiranno sulla A1, la A10, la A14 e la A16, nei tratti dove il tasso di mortalità era più elevato prima dell'attivazione dei Tutor.