Controlli in bar, pasticcerie e strutture ricettive: sequestri e sanzioni in tutta la provincia

Controlli serrati, da parte dei Nas, pressi hotel, pastici, pasticcerie, supermercati, bar, rivendite e depositi di alimenti, nonché presso strutture ricettive per anziani e al ricoveri per cani, nella nostra provincia. In particolare, a Salerno, controlli presso due rivendite di alimenti, presso un supermercato e presso due pasticcerie: sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 400 kg di alimenti non tracciati. Disposta, poi, la chiusura di una pasticceria ed una gastronomia ed un bar sempre nel centro, a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali rilevate.

I controlli

A Capaccio, insieme ai militari di Agropoli, sono state effettuate delle verificge presso un deposito di ittici con annessa pescheria: è stato sottoposto a vincolo circa 450 kg di pesce, in parte non tracciato ed in parte non idoneamente conservato. Poi, in una azienda agricola che produceva alimenti lattiero – caseari senza autorizzazione e registrazione alla competente autorità amministrativa, sono stati sequestrati 250 kg di formaggi stagionati. Inoltre, a Stio Cilento, a seguito di un controllo svolto presso una struttura residenziale per anziani, è scattato un provvedimento di cessazione dell’attività in quanto condotta in assenza di autorizzazione. Ancora, ad Angri, dopo il controllo svolto all’interno di due bar del centro, sono stati sequestrati 30 kg di prodotti da forno non tracciati e sono stati chiusi due depositi di alimenti, mantenuti in pessime condizioni igieniche. A Fisciano, presso un pastificio, sono stati sequestrati circa 100 kg di pasta fresca, etichettatura DOP non autorizzata ed oltre 4.000 etichette adesive utilizzate per lo scopo.

Gli altri sequestri

E ancora, a Vietri Sul Mare, ci sono state verifiche presso un panificio ed un albergo: sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 100 kg di prodotti per mancanza di tracciabilità e chiusi due depositi di alimenti in condizioni igieniche – strutturali precarie. Rilevate inoltre 8 posizioni lavorative irregolari su 14 dipendenti controllati ed elevate sanzioni in materia di “lavoro nero” per 28.000 euro da parte del Nucleo Ispettorato Lavoro Carabinieri di Salerno. A Bellizzi, presso un bar pasticceria, sono stati sequestrati oltre 400 kg di prodotti da forno, semilavorati e dolciumi non tracciati. Nel corso dei controlli sono state anche contestate sanzioni amministrative per un importo di oltre 20.000 euro.