Furti a Baronissi: incrementati i controlli, ecco dove

E' stato stabilito un piano di rafforzamento di vigilanza da parte dei Carabinieri a Baronissi. In zona Cariti, si sono infatti verificati diversi episodi di tentato furto in appartamento nei giorni scorsi.

Il rafforzamento

Come riporta Zerottonove, il comando dei Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, guidato dal maggiore Alessandro Cisternino, ha predisposto un servizio di rafforzamento della vigilanza. Le pattuglie dei militari sorveglieranno la zona ed in particolare le campagne circostanti. Il monitoraggio, dunque, è in corso.