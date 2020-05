Buoni spesa: il Comune consegna la lista dei beneficiari alla Finanza, al via i controlli

Al via le verifiche sul rispetto dei requisiti del bando dei buoni spesa distribuiti ai cittadini beneficiari, a Salerno. Questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli, accompagnato dall’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, ha avuto un incontro con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Generale Danilo Petrucelli, per la consegna della lista dei cittadini che hanno ricevuto il buono per far fronte alle difficoltà economiche conseguenti alla grave crisi pandemica. Superata la prima fase dell’emergenza, quando la priorità era quella di far arrivare il sussidio direttamente alle famiglie interessate, si tratta ora di verificare che effettivamente tutti i beneficiari del contributo rispettino i requisiti del bando.

I controlli incrociati

Va ricordato che i requisiti fissati per ottenere il beneficio attengono alla posizione reddituale dei richiedenti. La Guardia di Finanza di Salerno, dopo aver effettuato una prima selezione di tutte le domande presentate, procederà all’approfondimento delle situazioni in cui emergeranno delle incongruenze dall’incrocio delle banche dati normalmente utilizzate nello svolgimento delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria. L’obiettivo della collaborazione è quello di evitare inutili dispersioni di risorse pubbliche, soprattutto adesso che lo sforzo primario del Comune è orientato, in maniera rapida, rigorosa e trasparente, a favore di chi realmente sta attraversando una situazione di grave disagio e difficoltà economiche.