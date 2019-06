Blitz nella movida cavese: pioggia di sanzioni, chiusi due locali

In azione, gli agenti del Commissariato di Cava de’ Tirreni, in centro, per effettuare accurati controlli amministrativi nei confronti di esercizi pubblici, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite contenute nelle licenze e, in generale, della normativa di settore. Sono stati controllati tre locali, in particolare, dove sono state riscontrate gravi violazioni, sanzionate anche a titolo di illecito amministrativo, quali la mancata autorizzazione per attività di intrattenimento musicale, la somministrazione di bevande alcoliche a minori infra sedicenni e la mancata comunicazione al Centro dell’Impiego dell’assunzione di un lavoratore, nella fattispecie extracomunitario, per il quale sono tuttora in corso accertamenti in ordine alla sua regolare presenza sul territorio nazionale.

I provvedimenti

Uno dei locali, inoltre, è risultato completamente inidoneo poiché non in regola con la normativa prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: l’attività è stata, immediatamente, fatta cessare e si è proceduto all’allontanamento degli avventori, circa 250, per motivi di sicurezza. All’esito dei controlli amministrativi , poi, sono state elevate contravvenzioni per un totale di oltre 7000 euro, con richiesta di provvedimento di chiusura di un locale per mancanza di autorizzazioni, nonché controllate complessivamente 26 persone, di cui 11 con precedenti penali e di polizia, mentre altre 2 sono state segnalate alla locale Prefettura per la detenzione di hashish per uso personale. Il monitoraggio continua.