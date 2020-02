Controlli serrati a Cava: nei guai un 46enne senza patente e due giovani sorpresi con droga

Controlli serrati da parte della Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni, nella più ampia strategia di contrasto al crimine diffuso attuata in ambito provinciale dal questore Maurizio Ficarra. Negli ultimi due giorni, i numerosi posti di controllo effettuati sulle principali arterie viarie della città hanno consentito di identificare 101 persone, di cui 37 con precedenti di polizia, nonché di controllare 42 veicoli. Elevate, in particolare, 17 contestazioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, di cui cinque per guida di veicoli sprovvisti di assicurazione per responsabilità civile, con il conseguente sequestro amministrativo, quattro per circolazione di veicolo non sottoposto a revisione periodica e sei contestazioni per guida con patente scaduta di validità, con relativo ritiro del documento di guida.

La denuncia

In tale contesto, è stato denunciato un 46enne metelliano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, sorpreso, per la seconda volta nel biennio, alla guida di una moto, peraltro sprovvista di assicurazione e targhe, senza essere munito della patente. Il mezzo, dunque, è stato sottoposto a sequestro.

Gli altri controlli

Non sono mancati, poi, i controlli alle persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari, al fine di verificare la loro presenza nelle rispettive abitazioni. Particolare attenzione è stata posta, inoltre, ai luoghi di maggiore ritrovo della comunità giovanile: due giovani, entrambi residenti in Cava de’ Tirreni, sono stati trovati in possesso di cocaina e quindi segnalati alla Prefettura.