Cava al setaccio: sanzioni e sequestri della polizia, denunciato 60enne

Cava de’ Tirreni al setaccio, ieri, nell’ambito del rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e repressione dei reati predatori e contro le persone, nonché dello spaccio. Gli agenti del Commissariato, con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati di nuovamente in azione, infatti, garantendo una presenza continua tra il centro e le zone collinari della città e consentendo un’azione di controllo più incisiva, a beneficio della sicurezza.

I controlli

Nel corso degli 8 posti di blocco effettuati sulle principali arterie viarie della città, sono state identificate 123 persone, di cui 52 con precedenti di polizia e 14 con a carico precedenti specifici in materia di reati di natura predatoria. Controllati inoltre 48 veicoli ed elevate 7 contestazioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, per guida di veicoli sprovvisti di assicurazione per responsabilità civile, con conseguente sequestro amministrativo, e per guida senza patente, con relativo fermo amministrativo del veicolo.

I risultati

Gli agenti hanno effettuato anche controlli mirati e perquisizioni a carico di soggetti pregiudicati. In tale ambito, presso il domicilio di un 60enne cavese, all’interno di un vasetto appoggiato sul mobile della cucina, è stata trovata e sottoposta a sequestro una cartuccia per arma da fuoco e l’uomo, con a carico numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento. Nei prossimi giorni, intanto, saranno ulteriormente intensificati da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni.





