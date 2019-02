Cava al setaccio: scattano sequestri e sanzioni per gli automobilisti

Controlli serrati, il 26 febbraio, a Cava de' Tirreni, da parte della Polizia di Stato, insieme ai due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine per la Campania: in particolare, 6 le contravvenzioni elevate, 2 i sequestri e 2 anche le violazioni amministrative.

I controlli

Fermati, infatti, due automobilisti alla guida di veicoli sprovvisti di assicurazione e quindi sottoposti a sequestro amministrativo. Nei guai, anche un'altra persona beccata alla guida senza patente, un'altra per circolazione di veicolo non sottoposto a revisione periodica, nonché altre due per mancanza di documenti di circolazione.

Il trasporto non autorizzato

Infine, nell’ambito del controllo relativo allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, il conducente di un autocarro è finito nei guai per trasporto di materiale da risulta in assenza di formulario relativo all’acquisizione e destinazione del materiale. Il monitoraggio continua.