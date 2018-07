Cilento, controlli in spiaggia nel weekend: sanzioni e denunce

Trentamila euro di multa, sequestro di merce contraffatta venduta da extracomunitari, due persone alla guida in stato di ebbrezza, segnalati 15 giovani assuntori di sostanze stupefacenti: ecco il bilancio dei controlli in spiagga effettuati dai carabinieri in Cilento, nel weekend. I militari della Compagnia di Sapri - circa trenta unità - sono intervenuti nelle località costiere di Policastro, Scario e Palinuro.

Spiagge sicure

A proposito di controlli e lotta all'abusivismo commerciale sulle spiagge, il sindaco di Camerota, Scarpitta, intevistato da Rainews24, ha illustrato i prossimi inteventi e ha commentato con soddisfazione l'inserimento della perla del Cilento tra i 54 comuni costieri che rientrano nel progetto "Spiagge Sicure".