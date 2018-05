Presunte irregolarità per appalti e incarichi: blitz nei Comuni di Orria e Perito

Blitz dei carabinieri di Vallo della Lucania ad Orria e Perito. I militari sono stati presso i municipi dei due comuni per acquisire documenti relativi ad appalti pubblici.

I controlli

Come riporta Infocilento, l'attività rientra nell’ambito di una indagine in corso, avviata in seguito alla denuncia di un altro dipendente comunale, in merito a presunte irregolarità in alcuni appalti pubblici e negli affidamenti di incarichi. Le verifiche hanno interessato gli uffici tecnici diretti dallo stesso geometra.