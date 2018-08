Nuovo blitz contro il commercio abusivo ad Agropoli, nei guai anche gli automobilisti indisciplinati

Nuovo blitz contro il commercio abusivo, da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri. sugli arenili di Agropoli. E’ stata sequestrata merce di diverso tipo, ma non è stato possibile identificare il titolare della vendita che è riuscito a fuggire.

I controlli

Nella serata di ieri, inoltre, la polizia municipale ha provveduto a sanzionare e a far rimuovere, con il carro attrezzi, una serie di veicoli parcheggiati in divieto di sosta. L’operazione ha interessato, in particolare, via Granatelle e via S. Francesco. I controlli continuano.