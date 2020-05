Controlli anti-Covid: distanze tra i tavoli non rispettate in un noto bar del centro

Controlli serrati, al centro di Salerno, per verificare che siano rispettate le norme anti-Covid previste in questa delicata fase 2. A colpire l'attenzione di molti passanti, il richiamo ricevuto da un noto bar-pasticceria di Corso Vittorio Emanuele da parte dei carabinieri, per il mancato distanziamento tra i tavolini esterni.

Le norme

Ricordiamo, infatti, che tra un tavolo e l'altro deve esserci 1 metro di distanza anche nel caso in cui i clienti siano posti schiena e schiena o fianco a fianco. Con i divisori in plexiglass o in materiali non porosi, invece, la distanza tra i tavoli può essere annullata. Prosegue, dunque, il monitoraggio di Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato, con il supporto dell'Esercito.