"Stranieri in case piccole", il sindaco di Salerno fa scattare controlli nel centro storico

"Stranieri in case piccole". Lo ha dichiarato il sindaco di Salerno, che ha fatto scattare controlli nel centro storico. L'obiettivo è verificare che siano rispettate le misure di sicurezza anti Covid. I controlli sono state annunciati dal primo cittadino, Vincenzo Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"Il virus non è sconfitto", aveva dichiarato il sindaco, poche ore fa. In zona Carmine l'attenzione resta alta, così come nelle altre zone della città di Salerno e sono continui gli inviti ad indossare la mascherina in luoghi pubblici, dove non fosse possibile mantenere la distanza per sovraffollamento. Il primo cittadino ha voluto personalmente verificare la posizione di alcune persone che risiedono nel centro storico, insieme alla polizia municipale ed al personale dell'Asl. Controlli in via Porta Rateprandi.