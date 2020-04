Covid-19: De Luca chiede altre 300 unità dell'Esercito, numerose violazioni per le consegne a domicilio

Ha chiesto maggiori controlli, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per garantire il rispetto delle norme per contenere il contagio da Covid-19. De Luca ha fatto appello questa mattina al Prefetto di Napoli, di predisporre un massiccio servizio di controllo da parte delle Forze di Polizie e Forze Armate in alcune realtà dove si registrano picchi di contagio. Nel napoletano, in particolare, a Torre del Greco si è registrato un picco di 40 casi e una presenza irresponsabile e diffusa di persone nelle strade cittadine. Così a Casoria, Afragola e in strade centrali di Napoli.

L'appello

A tale scopo il Presidente De Luca ha formalizzato la richiesta di rafforzamento della presenza di Forze Armate in Campania, a supporto dell'attività di controllo già in essere. E' stato chiesto pertanto l'invio urgente di altre 300 unità di appartenenti alle Forze Armate.

Gli esercenti trasgressori

E come se non bastasse, nel nostro territorio, giungono segnalazioni sempre più frequenti di attività commerciali esercitate in violazione delle ordinanze regionali vigenti. "Si raccomandano controlli rigorosi anche da parte delle Polizie Municipali, in relazione, soprattutto in questo periodo, alla produzione e consegna domiciliare di prodotti dolciari, senza peraltro il rispetto delle norme igienico sanitarie in una attività già vietata da ordinanza nazionale", si legge nella nota dell'Unità di Crisi Regionale.