“Estate Sicura”: intensificati i controlli, sventati furti e truffe

Incrementati i controlli disposti dal Questore di Salerno, per rafforzare la sicurezza in città ed in provincia, anche durante il periodo del Ferragosto: sono stati emessi 6 provvedimenti di Divieto di ritorno per la durata di 3 anni, nei confronti di pregiudicati dell’hinterland salernitano e napoletano, dediti a reati contro il patrimonio, in particolare truffe e furti d’auto.

Gli avvisi

Emessi anche 9 avvisi orali nei confronti di altrettanti pregiudicati della provincia, diffidandoli formalmente all’osservanza delle leggi e delle prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che, qualora violate, costituiranno il presupposto per provvedimenti di natura più restrittiva. Nel periodo di riferimento sono stati anche intensificati i controlli a pregiudicati ed ai detenuti agli arresti domiciliari, per verificare il rispetto delle prescrizioni.