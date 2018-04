Controlli della Polizia Municipale, denunciati due parcheggiatori abusivi

Sono finiti nei guai, due parcheggiatori abusivi a Salerno. Come fa sapere il sindaco Vincenzo Napoli, venerdì, gli agenti del Nucleo Operativo della Polizia Municipale hanno provveduto a denunciare i due, di cui uno in viale Pastore nei pressi dello Stadio Arechi e l'altro in via San Leonardo nei pressi della Stazione della Metropolitana, per inottemperanza al Daspo. Entrambi sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada ed allontanati.

L'inciviltà

Inoltre, con la collaborazione degli operatori di Salerno Pulita, è stato effettuato un sopralluogo in via Luigi Angrisani, dove un condominio non osservava le norme sulla raccolta differenziata, pertanto è stato sanzionato il rappresentante del condominio stesso.