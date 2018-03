Raffica di controlli della Digos nelle moschee: i comuni coinvolti

Raffica di controlli della Digos sui luoghi di culto islamici presenti in provincia di Salerno. L’obiettivo è verificare possibili irregolarità da parte delle associazioni musulmane che operano nel territorio.

I blitz

Nel mirino sono finiti dodici locali che sarebbero utilizzati per riti religiosi, pur avendo una destinazione diversa. I comuni interessati Angri, Albanella, Battipaglia, Bellizzi, Castelnuovo Cilento, Eboli, Salerno, Sarno, Scafati e San Valentino Torio. Gli inquirenti hanno chiesto informazioni ai rispettivi uffici comunali per fare chiarezza su come siano registrati i locali sulle mappe catastali e a quali usi siano adibiti. Gli accertamenti saranno completati nei prossimi giorni.