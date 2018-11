Spaccio davanti alle scuole, denunciato un 21enne a Bellizzi

Controlli serrati, nella tarda mattinata di ieri, a Bellizzi da parte dei carabinieri della locale stazione, per rispondere alla segnalazione di alcuni dirigenti scolastici in merito all'allarme lanciato per l'uso di stupefacenti tra i giovanissimi, nei pressi degli istituti, anche non in orari scolastici.

La denuncia

E' stato fermato un 21enne del posto, dunque, in quanto trovato in possesso, presso la sua abitazione di circa 50 grammi di hashish, oltre che di un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi: si ipotizza, dunque, che, al ragazzo, la droga non servisse per uso personale. Il presunto pusher, incensurato, è stato denunciato. Il monitoraggio continua, intanto, anche in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.