In giro con droga, coltelli e nessuna patente: denunce e sanzioni in Cilento

Carabinieri di Agropoli in azione, nello scorso fine settimana. In particolare, sono state contestate numerose contravvenzioni al codice della strada per centinaia di euro ed eseguite diverse perquisizioni personali.

Le denunce

I controlli hanno permesso di denunciare un 29enne sorpreso ad Albanella alla guida di uno scooter senza patente e privo della copertura assicurativa, sul quale era stata apposta una targa poi risultata rubata a Monza. Il giovane è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto nella tasca del pantalone.

La droga

Ad Agropoli e Capaccio Scalo, poi, sono state segnalate alla Prefettura di Salerno 4 persone poiché trovate in possesso di marijuana e cocaina: a due di loro, dunque, è stata ritirata la patente di guida. Le verifiche continuano.