Etilometro e drug test: controlli in Costiera Amalfitana, raffica di sanzioni

Quattro automobilisti alla guida in stato di ebbrezza sono finiti nei guai dopo i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel fine settimana. I trasgressori, infatti, hanno subito una denuncia penale. I controlli sono stati effettuati anche con l'aiuto del drug test: militari in borghese hanno fermato 6 giovanissimi, trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Le altre sanzioni

Due giovani guidavano senza mai aver conseguito la patente: 5mila euro di multa. Fermo amministrativo per quattro auto sprovviste di assicurazione o di revisone. I militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Salerno hanno anche controllato alcuni locali notturni, verificando i contratti di lavoro stipulati con ditte di vigilanza e dipendenti.