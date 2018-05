Blitz sulla Cilentana: fuochi d'artificio in un furgone, una denuncia

Blitz della Guardia di Finanza sulla Cilentana. Sono stati scovati 50 kg di fuochi d’artificio in un furgone ed è stato denunciato il trasportatore sorpreso in possesso di manufatti pirotecnici e diversi mortai, in assenza delle autorizzazioni previste.

I controlli

Il materiale esplodente è stato, dunque, sottoposto a sequestro dai Finanzieri. I controlli delle fiamme gialle continuano.