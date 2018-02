Prevenzione sui disturbi della tiroide con ecografia gratuita: l'iniziativa a Bellizzi

Si terrà lunedì 26 febbraio, la giornata di prevenzione sui disturbi della tiroide con ecografia gratuita presso la Farmacia Langone di Bellizzi, in collaborazione con i Centri Verrengia. Gli specialisti dei Centri Verrengia, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19:30 effettueranno lo screening gratuito della tiroide. L’ecografia tiroidea fornisce informazioni sulla morfologia e sulla struttura della tiroide, ovvero sulla dimensione, se contiene noduli o meno, se è infiammata o omogenea. Si tratta di un esame non invasivo e indolore a cui possono sottoporsi persone di qualsiasi età ed in qualsiasi periodo della vita fertile (anche in gravidanza). Il malfunzionamento della tiroide comporta l’insorgenza di una serie di problematiche legate al funzionamento dell’organismo e nei casi più gravi può causare malfunzionamento del cuore, dei reni e del fegato.

