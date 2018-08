Task force di vigili e carabinieri in litoranea ad Eboli: multe per 10 mila euro

E’ finita alle 6 di questa mattina un’imponente azione di controllo lungo le aree costiere ed in litoranea, su indicazione del sindaco di Eboli Massimo Cariello, e coordinata dal consigliere delegato Giuseppe La Brocca, attraverso l’intervento di pattuglie dei vigili urbani e dei carabinieri e l’assistenza della Croce Bianca di Salerno, diretta dal vice presidente Carlo D’Amore. "Strade sicure e contrasto ad ogni forma di illeciti son principi ben presenti nella nostra azione quotidiana - commenta il primo cittadino - Lanciamo un messaggio di fiducia ai cittadini, garantendo controlli ed assicurando sicurezza a residenti, turisti ed operatori. I risultati ci dicono che l’impegno e l’attenzione per la sicurezza pagano, con il principio di tolleranza zero per ogni forma di illegalità e pericolo sulle strade”.

Il report

I risultati di cui parla Cariello dicono che tra venerdì e sabato l’azione di contrasto all’illegalità voluta dall’Amministrazione comunale ha fatto segnare circa 10mila euro di contravvenzioni di vario tipo, con l’elevazione di ben sette denunce. Tra i comportamenti illeciti rilevati si contano mancata assicurazione, guida con patente sospesa, mancata revisione, mancanza di documenti, uso del telefonino durante la guida, sorpasso di linea continua, mancato uso delle cinture. Sono state ritirate quattro patenti per guida in stato di ebbrezza ed una perché conseguita in Ucraina, ma non convertita. Infine, denunciati due giovani per furto di ciclomotore. “Abbiamo voluto porre un freno sia agli illeciti, sia ai pericoli della strada - spiega La Brocca - Non è tollerabile né chi commette reati, né il numero di vittime della strada. Stabiliamo il principio che, osservando le regole, i pericoli diminuiscono decisamente. Le azioni di contrasto di queste ultime ore segnalano la nostra attenzione per la sicurezza e per questo ringrazio il nostro comando di Polizia Locale che ha messo a disposizione due pattuglie, i Carabinieri con cui c’è una rinnovata sinergia e che sono scesi in campo con una loro pattuglia e la Croce Bianca di Salerno che ha fornito l’assistenza anche per i test alcolemici”.

Gallery