Controlli amministrativi nel fine settimana, stretta sui locali di Salerno

Controlli serrati della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, a Salerno. L'obiettivo era verificare la regolarità amministrativa ed il rispetto dei limiti delle emissioni sonore in alcuni locali della “movida” in città. All’esito dei controlli, gli operatori hanno scovato irregolarità a carico di alcuni gestori di attività di pubblico esercizio circa il rispetto delle disposizioni e la sussistenza della documentazione sull’impatto acustico e sonoro.

I controlli

In altri tre locali controllati, gli operatori della squadra Amministrativa hanno scoperto che erano in corso esecuzioni musicali con emissioni sonore oltre gli orari consentiti dalle vigenti ordinanze sindacali aSalerno. I titolari delle attività controllate in cui sono state rilevate le irregolarità sono stati invitati presso gli uffici della Questura, per l’esibizione della documentazione richiesta e per le conseguenti contestazioni delle sanzioni amministrative.