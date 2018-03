Controlli rafforzati in città, il sindaco insieme ai vigili sul lungomare

Entra nel vivo, il piano interforze per garantire maggiore sicurezza in città. In particolare, ieri sera, il sindaco Vincenzo Napoli, accompagnato da alcune pattuglie della Polizia Municipale, ha monitorato il lungomare cittadino per un controllo capillare del territorio. Sono stati identificati alcuni extracomunitari.

L'annuncio

A renderlo noto sulla sua pagina Facebook, proprio il primo cittadino, dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Nel week-end, poi, previsto pugno di ferro contro l'ambulantato abusivo e i parcheggiatori non autorizzati.