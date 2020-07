Salerno al setaccio: nei guai 1 prostituta e 3 parcheggiatori, 57enne con coltello al centro storico

Salerno al setaccio: proseguono senza sosta, i controlli dei carabinieri a Salerno, per il rispetto delle misure anti-Covid e della legalità, in genere. Monitorati, in particolare, i luoghi della movida nel centro storico e nei quartieri di Torrione, Pastena, Mariconda e Mercatello. Controllati, poi, oltre 150 veicoli ed altrettante persone, anche a piedi.

Il bilancio

In particolare, è stata denunciata una 29enne prostituta bulgara sul lungomare Marconi per violazione del foglio di via da Salerno e già pregiudicata. A finire nei guai, anche tre parcheggiatori abusivi pluripregiudicati per lo stesso reato colti sul fatto in zona via Ligea (parcheggio Baia) e all'Arechi. Un 57enne con precedenti, inoltre, è stato denunciato perchè trovato nel centro storico in possesso di un coltello con 35 cm di lama.

Il monitoraggio

Numerose, ancora, le contravvenzioni al Codice della Strada: sono stati sequestrati 3 scooter e sottoposte a fermo 2 vetture. Dal fine settimana e fino a ieri, sono state impiegate oltre 20 pattuglie, in auto, in moto, a piedi ed in borghese, in aggiunta al normale servizio di pronto intervento dei carabinieri.