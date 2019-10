Locali della movida al setaccio: pioggia di verbali e sanzioni a Salerno

Al setaccio, la “movida” salernitana. Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, infatti, hanno effettuato nei giorni scorsi alcuni controlli in città ed in provincia a locali di intrattenimento. In particolare gli operatori hanno rilevato alcune infrazioni alle normative ed alle ordinanze comunali, emettendo verbali di violazione amministrativa e le relative sanzioni pecuniarie.

I provvedimenti

A carico del gestore di un locale della zona orientale di Salerno, dunque, sono stati redatti 2 verbali di contestazione: uno in quanto, benché fosse in funzione all’interno del locale idoneo impianto di diffusione sonora, mancava l'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (sanzione per 1.000 euro), ed un secondo perché aveva omesso di esporre le tabelle descrittive dei sintomi e della concentrazione alcolica nei pressi dell’uscita e non era dotata dell’apposito apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (sanzione per 400 euro). Inoltre, a carico del gestore di un altro locale del centro storico è stato elevato 1 verbale perché effettuava esecuzioni musicali oltre l’orario consentito e senza essere in possesso di autorizzazione in deroga (sanzione per 1.000 euro). Sempre nel centro storico, riscontrate alcune irregolarità in un bar ed elevati 2 verbali di contestazione di 1.000 euro e 400 euro, per gli stessi motivi delle multe al locale della zona orientale.

Le altre sanzioni

In un ristorante del centro, ancora, è stata contestata al gestore una violazione con redazione di 1 verbale perché effettuava esecuzioni musicali oltre l’orario consentito e senza essere in possesso di autorizzazione in deroga (sanzione per un importo di 1.000 euro). Infine, in una discoteca del centro città, gli agenti hanno scoperto irregolarità nella somministrazione delle bevande alcoliche elevando a carico del titolare 1 verbale perché, quale titolare dell’attività, ha consentito la somministrazione agli avventori di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 3 (sanzione per un importo di 6.666 euro). Il monitoraggio continua.