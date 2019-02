Venditori abusivi nelle stazioni di Salerno e Battipaglia: 14 sanzioni, il sequestro

Stazioni campane passate al setaccio, nell'ambito dei controlli predisposti dal Questore. In particolare, a Salerno e Battipaglia sono stati fermati diversi venditori abusivi, per la tutela della tranquillità e della regolarità del trasporto ferroviario, in quanto spesso gli stessi venditori, oltre ad infastidire i viaggiatori, aggrediscono anche il personale ferroviario.

Il blitz

I poliziotti della Polfer, dunque, hanno sottoposto a controllo identificativo numerose persone, riscontrando la presenza di 14 venditori abusivi che sono stati contravvenzionati. Ingente, la quantità di merce sequestrata insieme ai borsoni ed ai carrelli utilizzati per il trasporto e la vendita.