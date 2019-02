Controlli serrati nelle stazioni: scattano le sanzioni per i venditori abusivi a Salerno

Senza sosta, i controlli del Servizio Polizia Ferroviaria nell'ambito dell’operazione Rail Safe Day: il Compartimento Polfer per la Campania nei giorni scorsi ha intensificato l’attività di prevenzione nei confronti di comportamenti impropri ed anomali in ambito ferroviario. Così, nelle principali stazioni della Campania sono stati ristretti gli ingressi in corrispondenza di varchi, presso i quali le pattuglie della Polizia Ferroviaria, munite di metal detector e di palmari di ultima generazione, hanno potuto controllare visivamente tutte le persone in ingresso. I poliziotti hanno complessivamente identificato 3992 persone e controllato oltre 1000 bagagli.

La vendita abusiva

In particolare, con la Task Forcenelle stazioni di Salerno ed Aversa gli agenti hanno sottoposto a controllo identificativo numerose persone, riscontrando la presenza di 14 venditori abusivi che sono stati segnalati amministrativamente ed ai quali sono state sequestrate ingenti quantità di merci quali accendini, calzini, ciondoli, penne, fazzoletti ed altro ancora.