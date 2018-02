Blitz dei Nas a Cava e Salerno: maxi sequestro di carne e dolci

Nuova raffica di controlli dei carabinieri del Nas all’interno di aziende ed esercizi commerciali. Ieri i militari hanno ispezionato un negozio di Cava e due punti vendita a Salerno della stessa azienda, dove sono state riscontrate alcune irregolarità.

Il blitz

Il laboratorio ed una cella frigorifera annessi ad un pani­ficio – riporta La Città - sono stati chiusi a causa delle pessime condizioni igie­nico - sanitarie e strutturali in cui versavano. Dopo i control­li nel laboratorio metelliano e nei punti vendita, sono stati sequestrati circa quattro ton­nellate di prodotti dolciari, derivati dalla carne, latticini e semilavorati, perché non si è riusciti a stabilire la prove­nienza degli ingredienti utiliz­zati per la preparazione. Stesso provvedimento per 800 chilogrammi di carne congelata abusivamente, an­che questa non tracciata. In corso di accertamento anche il sistema di produzione del pane che veniva venduto, co­me anche gli altri prodotti pronti e i piatti, a prezzo ele­vato.