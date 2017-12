Controlli in pasticcerie e aziende del salernitano: sequestri, chiusure e sanzioni

Controlli serrati, in ristoranti, pasticcerie, caseifici e aziende alimentari della provincia. Più di quattro tonnellate e mezzo di prodotti sequestrati, sei attività commerciali chiuse ad horas, due imprenditori denunciati e a piede libero e sanzioni amministrative per oltre 30mila euro. E' quanto emerso con l'operazione svolta giovedì dal nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno, in collaborazione del personale dell’Asl e del nucleo ispettorato del lavoro di Salerno.

I controlli

Molti i prodotti sottoposti a sequestro, perchè in pessimo stato di conservazione, come accaduto a Pontecagnano, o di dubbia provenienza come in Costiera. Riscontrate anche violazioni alle normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: due gli imprenditori denunciati, a Sarno e a Corbara. Un altro ristorante è stato chiuso a Tramonti, per le precarie condizioni igienico sanitarie-strutturali del locale.

Sequestri a Salerno

A Salerno, come riporta Il Mattino, sessanta panettoni sono stati sequestrati in una pasticceria del centro storico, perchè non tracciati. Dolciumi non tracciati sequestrati in altre pasticcerie ad Eboli (centocinquanta chili) e a Baronissi (630 chili complessivi in due distinte attività commerciali). A Sarno è, invece, scattata la chiusura di una pasticceria per precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali. .

Il pesce

Continuano, intanto, i controlli da parte degli uomini della Capitaneria di Porto per contrastare le pesca illegale e la vendita di pesce non tracciato. In particolare, gli uomini della guardia costiera di Palinuro, hanno passato al setaccio pescherie e ristoranti: diversi i sequestri che hanno interessato anche ambulanti. Si è trattato di pesce privo delle necessarie indicazioni o conservato in modo non corretto. Le verifiche continuano.