Controlli serrati a Nocera Inferiore: sospeso in pieno centro un cantiere edile

Controlli serrati da parte della Polizia Municipale di Nocera Inferiore: sono state riscontrate infrazioni al Codice della Strada e abusi edilizi. In mattinata, gli agenti, guidati dal Comandante Giuseppe Contaldi, hanno elevato delle contravvenzioni per divieti di sosta, intralcio al traffico e assenze di polizze assicurative. Durante le operazioni di controllo, è stato sospeso in pieno centro un cantiere edile privo di qualsiasi autorizzazione. Inoltre la ditta esecutrice dei lavori utilizzava un automezzo privo di documenti e polizza assicurativa: il veicolo è stato sequestrato.

I controlli

Sempre in mattinata è stato eseguito un ordine di sequestro preventivo, da parte dell’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore, di un veicolo usato da una persona non intestataria. Tale veicolo risultava intestato ad una signora deceduta nel 2016, ma oggetto di numerose infrazioni, mai pagate, commesse dall’effettivo utilizzatore.