"Ambliopia": screening visivi per i più piccoli grazie ai Lions

Controlli oculistici gratuiti ai bambini in età prescolare o di scuola primaria (dai 4 ai 6 anni), presso il IV Circolo Matteo Mari di Torrione, grazie al progetto dei Lions Club denominato "Sight for kids Italia" e promosso su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è sensibilizzare le famiglie e gli educatori sulle patologie oftalmiche pediatriche, ambliopia in primis, e offrire uno screening gratuito.

Lo screenig

Lo screening visivo è organizzato dal Lions Club Salerno Host, in collaborazione con i Club Salerno Arechi, Salerno Hippocratica Civitas, Salerno 2000, Salerno Duomo e Salerno Principessa Sichelgaita, insieme con il IV Circolo Matteo Mari e i medici ortottisti e oculisti: il personale specializzato effettua agli alunni gratuitamente il test, previo consenso dei genitori.

L'ambliopia

La capacità del sistema visivo umano di recuperare dall'ambliopia si esaurisce intorno ai 4 o 6 anni. Al termine del test, dunque, il medico rilascia una relazione della visita effettuata al bimbo.