Sicurezza in piazza San Francesco, blitz del sindaco insieme ai vigili

Scende nuovamente in campo in prima persona, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, al fine di "monitorare costantemente il territorio per appurare che non vi siano criticità ed episodi di microcriminalità".

Il blitz

Insieme agli agenti della Polizia Municipale, dunque, il primo cittadino ieri ha perlustrato la piazza, più volte teatro di bivacco e non solo. A renderlo noto, lo stesso sindaco sulla sua pagina Facebook.