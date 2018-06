Controlli serrati nel week-end: denunce, sanzioni e sequestro di droga

Continuano senza sosta, i controlli degli agenti della Questura di Salerno: nel fine settimana, in particolare, sono stati impegnati 55 equipaggi e 119 agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, con 42 posti di blocco. In particolare, sono stati controllati 189 veicoli e 403 persone, nonchè due negozi.

Le denunce e le sanzioni

Cinque, le persone denunciate, di cui 3 per inosservanza al Divieto di Ritorno nel Comune di Salerno, 1 per resistenza a Pubblico Ufficiale ed 1 per minacce gravi e danneggiamento. Sono state anche elevate 14 sanzioni per il mancato rispettto del codice della strada e sono stati sequestrati 25 grammi di marjiauna.