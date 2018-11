Controlli rafforzati per le Luci: denunciato uno straniero, sequestrata della droga

Continuano, i controlli serrati per il periodo di Luci d'Artista. Nella settimana che volge al termine, il personale della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno ha effettuato un servizio straordinario nel territorio cittadino, integrato dalla presenza di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, assicurando una più fitta presenza di equipaggi sul territorio comunale, anche in prospettiva dell’aumento del flusso turistico per le luminarie, ampliando, inoltre, controlli anche nelle zone collinari e residenziali del capoluogo, maggiormente esposte ai reati predatori.

I controlli

Sono stati allestiti, in particolare, posti di controllo nei quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello e nelle piazze del territorio comunale maggiormente interessate dal flusso veicolare, quali Piazza della Concordia, Piazza Gian Camillo Gloriosi, Piazza della Libertà, senza tralasciare le zone di accesso alla città, sia dal versante orientale posto ai confini con il territorio del comune di Pontecagnano, sia da quello più centrale di via Ligea. Complessivamente, sono state identificate 387 persone e controllati 220 veicoli, e con l’utilizzo dei sistemi automatizzati sono state verificate e rilevate 253 targhe di veicoli ed elevati 7 contestazioni per infrazioni al codice della strada.

La denuncia e il sequestro

Per approfondire accertamenti su identità sospette, sono state accompagnate presso gli uffici della Questura 4 persone. Una persona di origini polacche, inoltre, è stata denunciata in stato di libertà, per il rifiuto di fornire le sue generalità, opponendosi al controllo. Infine, nei confronti di due persone è stata sequestrata sostanza stupefacente per uso personale e contestato l’illecito amministrativo. Il monitoraggio continua per il week-end.