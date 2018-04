Controlli della Municipale di Montecorvino a Pasquetta: pioggia di sanzioni e sequestri

Agenti della Polizia Municipale di Montecorvino Rovella in azione: 141 i veicoli sottoposti a verifica, 50 le sanzioni elevate e 4 le auto sprovviste di copertura assicurativa poste sotto sequestro. Questo il bilancio tracciato dagli agenti che questa mattina Lunedì dell’Angelo, su precise indicazioni dell’Amministrazione comunale, hanno presidiato le principali arterie cittadine.

Le verifiche

I controlli, concentrati in particolare nella frazione Macchia, sono volti alla prevenzione di incidenti stradali e rientrano in un progetto di sicurezza voluto dal Comune di Montecorvino Rovella. Tutti i controlli sono stati effettuati grazie all’utilizzo dello scout speed in dotazione agli agenti della Municipale, ai quali è giunto il plauso da parte del Sindaco Egidio Rossomando.