Emergenza Coronavirus, controlli serrati della Municipale e della Stradale

Senza sosta, da parte della Polizia Municipale, a Salerno, in sinergia operativa con le altre dell’ordine, per verificare il puntuale rispetto delle Ordinanze emesse da Governo Nazionale e Regione Campania per il contenimento del Coronavirus. Particolare attenzione è dedicata nel corso della giornata al controllo anti-assembramento con particolare riguardo per bar e ristoranti, parchi e lungomare, attività commerciali e mercati, dove i caschi bianchi sono intervenuti in particolare in alcuni bar della zona orientale e presso pubblici esercizi cui, come noto, a partire dalle ore 18 è stata imposta la chiusura.

I controlli

Blitz anche presso il domicilio dei cittadini in quarantena fiduciaria, tutti rinvenuti presso le proprie abitazioni nel pieno rispetto delle prescrizioni loro impartite. I controlli proseguiranno nelle prossime ore in sinergia con le altre Forze dell’Ordine.

L'impegno della Polizia Stradale

Intanto, serrati i controlli della Polizia Stradale a Salerno: gli agenti stanno verificando le ragioni degli spostamenti dei cittadini da Comune a Comune, analizzando l'autocertificazione e, in caso di falsi motivi, elevando le sanzioni penali previste. Attualmente, è stato possibile riscontrare uno spirito maggiormente collaborativo da parte delle persone controllate che, in questi giorni, stanno mostrando di aver percepito più a fondo il problema, adottando le giuste precauzioni per il contenimento del contagio. Ha conquistato innumerevoli like, in particolare, il pensiero il Sovrintendente della Polizia Stradale, Gennaro D'Andria che ha invitato i cittadini a mantenere la calma e a rispettare le regole, fidandosi dell'impegno di chi, in prima linea e senza timore, sta provvedendo a garantire che siano messe in atto e rispettate tutte le misure per fermare il virus.

Il post il Sovrintendente Gennaro D'Andria



Ognuno rispetti il proprio ruolo: ai medici e infermieri e personale sanitario stremati per curare e reprimere questa tremenda malattia, noi delle forze dell'ordine, garantire la sicurezza e tranquillità per le strade e pronti a ogni richiesta di soccorso. A voi l'impegno di rimanere a casa per non diffondere questa epidemia. Tutti insieme ritorneremo alla vita più forti di prima. Perché noi siamo ITALIANI.