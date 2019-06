Posti di blocco nei rioni collinari di Salerno: raffica di multe e sequestri

La Polizia di Stato rafforza i controlli nei rioni collinari di Salerno. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati effettuati dei posti di blocco dalla Sezione Volanti con l’impiego straordinario degli equipaggi del reparto “Prevenzione Crimine Campania”.

I controlli

Nel corso dei controlli sono state controllate 383 persone e 217 tra autovetture e motocicli anche con l’uso del sistema automatizzato di rilevamento targhe a bordo delle volanti. Inoltre sono state elevate 13 contravvenzioni al Codice della Strada e sottoposte a sequestro due vetture per mancanza di assicurazione. Cinque persone, di cui tre di nazionalità straniera, sono state accompagnate in Questura per essere identificate. Infine sono state controllate le persone sottoposte ad obblighi di dimora presso le rispettive abitazioni.

