Controlli serrati nel salernitano: sequestri e sanzioni, il bilancio della Polizia

Controlli straordinari dal 19 al 24 febbraio, da parte della Polizia di Stato, su tutto il territorio nazionale. Nella provincia di Salerno, gli agenti della sezione “Volanti”, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, oltre alla Polizia Stradale sulla rete autostradale, hanno ottenuto importanti risultati.

I dati

Sono stati controllati, in particolare, 8.061 veicoli di cui 8 sequestrati, nonchè 1726 persone di cui 79 con precedenti di polizia e sono state elevate 207 contravvenzioni. Tale massiccia attività ha visto impiegati, nell’arco dell’intera settimana, 307 pattuglie e ben 643 agenti dislocati sia in città che in provincia.