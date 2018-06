Controlli nella stazione di Salerno: arresti e denunce della Polfer

Durante il weekend sono stati potenziati i controlli della Polizia Ferroviaria nelle stazioni di Napoli Centrale, Salerno, Caserta ed Aversa, per individuare persone sospette e controllarle, anche attraverso l’uso dei metal detector in dotazione.

I controlli

Nella stazione di Napoli Centrale questi servizi sono stati realizzati con il concorso degli uomini della Questura di Napoli: Unità Cinofile e Unità Operativa Pronto Intervento (Uopi) e dei Militari impegnati nell’Operazione “Strade Sicure”. Analoghe modalità di controllo sono state predisposte nelle stazioni di Salerno, Caserta ed Aversa dove le pattuglie, collocate nei punti di accesso degli scali, con l’ausilio dei tendiflex e dei metal detector, hanno potuto controllare visivamente tutte le persone in ingresso e i relativi bagagli. Complessivamente sono state identificate 1367 persone; controllati 335 bagagli, arrestata una persona per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; denunciate altre tre persone all’Autorità Giudiziaria (due per la vendita di merce contraffatte e uno per resistenza a pubblico ufficiale); effettuati due fotosegnalamenti; due sequestri penali e 8 sequestri amministrativi ed emesse ben 10 multe.