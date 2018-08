Salerno al setaccio nel week-end, scovati droga e coltello: denunce e sequestri

Continuano, i mirati servizi predisposti dal Questore della provincia di Salerno, per garantire un capillare monitoraggio del territorio cittadino, per la prevenzione e la salvaguardia della sicurezza dell’ordine pubblico e per contrastare ogni forma di illegalità, in vista di Ferragosto. Controllati, in particolare, 160 persone e 83 veicoli, con la contestazione di 12 infrazioni al Codice della Strada, e l'attivazione di 34 interventi per richieste pervenute al numero unico d’emergenza.

Il sequestro

In particolare, nel pomeriggio dell'11 agosto, il personale della sezione Volanti della Questura, ha controllato un'auto ferma nei pressi di un obiettivo sensibile, quale l’ingresso del porto commerciale. Al termine degli accertamenti sono stati sequestrati 2,25 grammi di marijuana al conducente della vettura, un giovane di nazionalità ucraina, a cui è stato contestato l’illecito amministrativo e per il quale è stata avanzata la segnalazione alla Prefettura, con il ritiro della patente di guida.

La denuncia

Nella notte del 12 agosto, il personale delle Volanti nei corso dei controlli nelle zone collinari della città, comprese tra Sala Abbagnano e quelle più periferiche di Matierno Giovi e Ogliara, è stato denunciato A.M., pregiudicato salernitano 26enne che, alla guida di un motociclo di sua proprietà, in viale degli Etruschi, non si è fermato all’alt imposto dagli agenti. Fuggendo, si è disfatto di un coltello: il ragazzo è stato raggiunto, dopo aver percorso alcune centinaia di metri. Dopo una perlustrazione del tratto di fuga, gli agenti hanno anche recuperato il coltello per sequestrarlo. Il giovane condotto preso gli uffici della Questura per gli accertamenti a suo carico, è stato denunciato per Minaccia e Resistenza a Pubblico Ufficiale, nonchè per possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere.