Controlli della Poliza nel weekend: sequestri, tre persone denunciate

Un pregiudicato, residente a Fisciano, sorpreso in via Lungomare Tafuri e segnalato per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Salerno. Denunciati un gambiano per evasione dagli arresti domiciliari e un giovane per guida in stato di ebbrezza. Controlli a tappeto e sanzioni durante l'attività di monitoraggio effettuata dalla Polizia nel fine settimana a Salerno.

Multe e sequestri

I controlli hanno richiesto l'intervento di 57 equipaggi e 121 agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata. Sono stati effettuati in varie zone del capoluogo cittadino: Viale Verdi, Piazza Monsignor Grasso e via Fiume, Piazza della Libertà e Via Posidonia, Piazza della Concordia e Piazza Gloriosi, Piazza della Concordia, la zona orientale della città, nel tratto compreso tra Pastena e Mercatello, Sala Abbagnano, Piazza Montpellier, zona Terme Campione, Lungomare Trieste. Sono state effettuati complessivamente 70 posti di controllo e sottoposte a controllo 380 persone. Controllati 175 veicoli, elevate 10 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.