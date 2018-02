Controlli serrati contro i furti, sedata anche una rissa in via Gelso

Detto fatto: sono stati incrementati i controlli nelle zone collinari, così come annunciato, dopo le recenti ondate di furti. Nella serata di ieri, oltre agli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno, è entrato in azione anche il personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria di Cosenza. Lo straordinario servizio di controllo ha consentito di intensificare la vigilanza e la prevenzione a Matierno, Rufoli, Ogliara e nella zona residenziale di sala Abbagnano. Sono state identificate 47 persone e controllati 24 veicoli ed effettuati due sequestri penali, nonchè contestate diverse infrazioni al codice della strada.

I controlli e la rissa

Inoltre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti in via Gelso dove all’interno di un’abitazione più persone si stavano azzuffando. L’intervento tempestivo degli agenti dei due equipaggi di volante ha consentito di sedare e di impedire il degenerare di una rissa in cui due contendenti erano già rimasti feriti. E’ stato accertato, nell’immediatezza dei fatti, che i coinvolti erano tre cittadini africani di cui due già sottoposti agli arresti domiciliari nell’abitazione teatro della contesa ed un cittadino italiano che li ospitava. I quattro partecipanti alla colluttazione sono stati denunciati in stato di libertà per rissa. Dei tre cittadini extracomunitari, due sono stati sottoposti nuovamente ai domiciliari, mentre un terzo è stato trattenuto per vagliare la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.